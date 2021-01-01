STILWOOD шкафы купе на заказ
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Шкафы

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Заказать шкафы по индивидуальным размерам

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Шкаф является неотъемлемой частью любого интерьера, которая присутствует в любом жилище. Данное мебельное изделие применяется для хранения различных вещей. Мы изготавливаем шкафы на заказ для любых помещений, позволяющие заполнить, расширить или сэкономить пространство, сделать его более функциональным, скрыть минусы, дополнить дизайн.

Разновидности

Мы предлагаем изготовление шкафов на заказ следующих разновидностей:

Преимущества шкафов под заказ

Шкафы по индивидуальным размерам имеют массу плюсов:

Шкафы на заказ от компании Стилвуд

Мы являемся российским изготовителем, производящим шкафы на заказ.

Изготавливаем высококачественные и стильные изделия с учётом пожеланий клиента, в своей работе применяем экологичные материалы, мебель имеет продолжительный срок эксплуатации.

Компания выполняет заказы в кратчайшие сроки, реализует проекты любой сложности. Делая заказ в компании Стилвуд, вы получаете оперативную доставку и сборку.

Рассчитать цену и купить шкафы вы можете по телефону или оставив заявку на сайте. Все шкафы изготавливаются по индивидуальному проекту с указанием ваших размеров: ширины, высоты, глубины.

Как заказать шкаф

Расчёт стоимости Предварительный расчёт стоимости шкафа-купе
Выезд замерщика Замер, выбор материалов, создание дизайн-проекта
Заключение договора Утверждаем проект и подписываем документы
Изготовление Заказ поступает на производство
Доставка и сборка Доставляем и собираем шкаф в один день
Сдача проекта Вы оцениваете работу и рекомендуете нас друзьям

Наши преимущества

Бесплатный замер по Москве и области
Срок изготовления 15 рабочих дней
Доставка и сборка в один день
Официальная гарантия 1 год
Своё производство с опытом 15 лет
Низкие цены и высокое качество

Используем лучшие комплектующие

Надёжные и проверенные временем лидеры мебельного рынка