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Шкаф является неотъемлемой частью любого интерьера, которая присутствует в любом жилище. Данное мебельное изделие применяется для хранения различных вещей. Мы изготавливаем шкафы на заказ для любых помещений, позволяющие заполнить, расширить или сэкономить пространство, сделать его более функциональным, скрыть минусы, дополнить дизайн.

Разновидности

Мы предлагаем изготовление шкафов на заказ следующих разновидностей:

встроенные. Они помогают обустроить любую небольшую нишу, в особенности, это актуально для малогабаритных квартир. Скрывает огрехи, которые были допущены во время отделочных работ. Стены и пол становятся мебельным каркасом, уменьшаются расходы на материалы. Позволяют зонировать и разделять пространство, это выгоднее, чем возводить ещё одну стену;

угловые. Это мебель, которая даёт возможность использовать свободное пространство в помещениях с максимальной пользой. Они отличаются вместительностью и при этом компактностью;

радиусные. Плавные линии зрительно увеличивают пространство, сглаживают углы, придают изюминку интерьеру;

корпусные. Основными плюсами являются многофункциональность и вместительность. Идеальный вариант как для маленького, так и для большого помещения;

прямые. Имеют простую форму и подходят для большинства интерьеров.

Преимущества шкафов под заказ

Шкафы по индивидуальным размерам имеют массу плюсов:

прежде всего, клиент сам выбирает дизайн и наполнение;

изготавливается шкаф на заказ по размерам, которые определяет клиент;

используется всё доступное пространство;

благодаря индивидуальному проектированию можно разместить большое количество вещей, разложить их от пола до потолка. Грамотно выбранные двери позволят сэкономить пространство в помещении.

Шкафы на заказ от компании Стилвуд

Мы являемся российским изготовителем, производящим шкафы на заказ.

Изготавливаем высококачественные и стильные изделия с учётом пожеланий клиента, в своей работе применяем экологичные материалы, мебель имеет продолжительный срок эксплуатации.

Компания выполняет заказы в кратчайшие сроки, реализует проекты любой сложности. Делая заказ в компании Стилвуд, вы получаете оперативную доставку и сборку.

Рассчитать цену и купить шкафы вы можете по телефону или оставив заявку на сайте. Все шкафы изготавливаются по индивидуальному проекту с указанием ваших размеров: ширины, высоты, глубины.